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13 Kasım 2019 Çarşamba 10:21:50 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:24:12

YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki Suriyeli çocuklar için çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.

YTB, 10-14 Kasım arasında düzenlenen "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programının ilk ayağında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayan 500 Suriyeli çocuk için çeşitli kültürel etkinlikler organize etti.

Cerablus'taki programa katılan Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan animasyon, Hacivat Karagöz tiyatrosu ve Rafadan Tayfa gibi gösterileri ilgiyle izledi.

Yarışmalarda hediyeler kazanan çocuklar, oyun parkında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

(AA)

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