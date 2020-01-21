Yoldan geçen kadın, araçları taşan tutan gençleri anbean kaydetti
Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında bir tepeye çıkan gençler, yoldan geçen araçları taşladı. Olay anı yoldan geçen bir kadın tarafından saniye saniye saniye kaydedildi.
Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.
Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı.
KAYIT YAPAN KADIN TEPKİ GÖSTERDİ
Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi.
VATANDAŞTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.
(DHA)
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