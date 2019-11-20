20 Kasım 2019 Çarşamba 10:43:43 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 10:44:10
Yola düşen bayrağı araçlar üstünden geçmesin diye aldı
Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.
Çanakkale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek için AK Parti İl Gençlik Kollarınca kentteki birçok noktaya asılan bayraklardan biri, Demircioğlu Caddesi'nde yerinden koparak yola düştü.
Olayı fark eden genç kadın, araçların üstünden geçmemesi için bayrağı alıp kaldırıma geçti.
Kadının bayrağı yerden alarak kenara çekilmesi, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
(AA)
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