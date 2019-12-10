10 Aralık 2019 Salı 18:28:03 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 18:30:21
Yılmaz Çelik tutuklandı
Tunceli'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik,' terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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