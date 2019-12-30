Yeni yıl şarkısı sözleri 2020! Yeni yıl şarkısı sözleri haberimizde

Yeni yıl şarkısı sözleri 2020, Yeni yıl şarkısı sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 31 Aralık gecesi yeni yıla giriliyor. Yarın itibari ile yeni yıl kutlamaları başlıyor. Vatandaşlar yeni yıl coşkusu ile sosyal medya hesaplarından da yeni yılla ilgili paylaşımlarda bulunmak istiyor. Kimi vatandaşlar yeni yılla ilgili kendi çektikleri fotoğrafları kimileri ise internette buldukları yeni yıl temali yazı ve görselleri paylaşıyor. Arka fonda yeni yıl şarkılarını da paylaşıyorlar. Yeni yıl şarkısı sözleri 2020 haberimizde yer alıyor.

YENİ YIL ŞARKISI SÖZLERİ 2020

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl

Bizlere kutlu olsun

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl

Sizlere mutlu olsun

Eski yıl sona erdi

Yepyeni bir yıl geldi

Bu yıl olsun mutlu bir yıl

Bu yıl olsun hey hey

Kardeşiz biz hepimiz

Bitmesin hiç sevgimiz

Aramızda dargınlık yok

Aramızda hey hey

Mutlu olsun insanlar

Mutlu olsun tüm evren

Yeni yılda hep birlikte

Yeni yılda hey hey