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30 Aralık 2019 Pazartesi 15:51:17 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 15:52:43

Yeni yıl şarkısı sözleri 2020! Yeni yıl şarkısı sözleri haberimizde

Yeni yıl şarkısı sözleri 2020! Yeni yıl şarkısı sözleri gündemin merakla araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Yeni yıl coşkusunun yaşandığı şu günlerde vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da yeni yılla ilgili paylaşımlarda bulunmak istiyor. Kimi vatandaşlar yeni yılla ilgili kendi çektikleri fotoğrafları kimileri ise internette buldukları yeni yıl temalı yazı ve görselleri paylaşıyor. Arka fonda yeni yıl şarkılarını da paylaşıyorlar. Yeni yıl şarkısı sözleri 2020 haberimiz içerisinde yer alıyor..

Yeni yıl şarkısı sözleri 2020, Yeni yıl şarkısı sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 31 Aralık gecesi yeni yıla giriliyor. Yarın itibari ile yeni yıl kutlamaları başlıyor. Vatandaşlar yeni yıl coşkusu ile sosyal medya hesaplarından da yeni yılla ilgili paylaşımlarda bulunmak istiyor. Kimi vatandaşlar yeni yılla ilgili kendi çektikleri fotoğrafları kimileri ise internette buldukları yeni yıl temali yazı ve görselleri paylaşıyor. Arka fonda yeni yıl şarkılarını da paylaşıyorlar. Yeni yıl şarkısı sözleri 2020 haberimizde yer alıyor.

YENİ YIL ŞARKISI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
 

YENİ YIL ŞARKISI SÖZLERİ 2020

Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Bizlere kutlu olsun
Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl
Sizlere mutlu olsun

Eski yıl sona erdi
Yepyeni bir yıl geldi
Bu yıl olsun mutlu bir yıl
Bu yıl olsun hey hey

Kardeşiz biz hepimiz
Bitmesin hiç sevgimiz
Aramızda dargınlık yok
Aramızda hey hey

Mutlu olsun insanlar
Mutlu olsun tüm evren
Yeni yılda hep birlikte
Yeni yılda hey hey

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