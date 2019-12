Resimli yılbaşı mesajları, yılbaşı mesajları yeni yıl 2020 sizlerle! İşte 2020 yılbaşı mesajları

Resimli yılbaşı mesajları, yılbaşı mesajları yeni yıl 2020 yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar en güzel, en anlamlı yılbaşı mesajlarını sevdiklerine göndermek ve sosyal medya hesaplarından paylaşmak istiyor. Vatandaşlar bu geceyi sevdikleri ile birlikte geçirmek istiyor. Yanında olamadıklarının ise yeni yılını güzel mesajlarla kutlamak istiyor. Bugün tüm sevdiklerinin yeni yılını iyi dileklerle ve güzel mesajlarla kutlamak, sosyal medya hesaplarından resimli yılbaşı mesajlarını, 2020 yeni yıl mesajlarını araştırıyor. En güzel, en anlamlı, eşe, dosta, sevgiliye gönderilebilecek, sosyal medyada paylaşılabilecek yazılı, resimli yılbaşı mesajları haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 2020 yılbaşı mesajları, resimli yılbaşı mesajları...

2020 YILBAŞI MESAJLARI

Bir yıl daha geçerken her an varlığınıza minnettarım. Yaşamımdan geçen her yılda iyi ki benim ailemsiniz diyeceğim. Atladığım her yeni yaşta iyi ki dünyaya gelme nedenim sizsiniz diyerek teşekkür edeceğim. Sizi seviyorum ailem.

Hayatımdaki en büyük değer ailemdir. En büyük varlığım ve en büyük gücüm. En büyük dayanağım ve en yüce mutluluğum… Bu yeni yılda da yanımda olduğunuz, bana güç verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, hep beraber geçen nice yıllarımız olsun.

Her geçen yılda bir yaştan daha gün alırken, dizimdeki morlukların yerini alnımdaki çizgiler alırken, koşu yarışlarında yavaş yavaş geride kalırken yanımda siz vardınız. İlk aşkımda, ilk hayal kırıklığımda, ilk okulum ve mezuniyetimde, ne zaman ardıma baksam desteğinizi gördüm. Birlikte geçen yıllarımız hiç bitmesin ailem. Mutlu yıllar!

Bana sevginin, mutluluğun temellerini öğrettiniz. Babamdan mertliği, annemden merhameti, kardeşimden paylaşmayı öğrendim. Beni bu günümle, yarınımla ben olarak siz var ettiniz. İyi ki beni ailemsiniz. Yeni yılda da yan yana tüm yılı geçirmek dileğiyle… Mutlu yıllar.

Geride kalan her yılda saçlarımızdaki aklar artacak, gözlerimiz daha yorgun bakacak. Her yıl başında bir şeyler değişmiş olacak. Değişmeyen tek şey bu güzel ailemiz olacak. Yan yana geçirdiğimiz her yeni yılda bir yaş daha atsam da, kendimi yanınızda güvende hissediyorum. Hep yanımda kalın ailem. Mutlu yıllar.

Canımın ince yeri! Gece saat tam 00.00’da gökyüzüne bak. Aynı göğün altında olmanın hevesini başka türlü anlatamam sana. Aynı ayı görerek girelim ki yeni yıla, tüm ömrümüz aynı yöne bakarak geçsin. Tüm yaşamımız aynı anda gülerek bitsin. Gül yüzünde tebessümün eksik olmayacağı bir yıl diliyorum sana. Seni seviyorum hayatımın neşesi. Mutlu yıllar!

Yeni yılı yan yana geçiren tüm aşıkların kalbindeki huzur kadar özlemim var sana. Yeni yılda canının yanışını sevdiğinin sesi ile geçirmeye çalışan tüm meftunların nefesi kadar tutkunum. Her gece baktığım o fotoğrafa bu gece bir daha özlemle dokunacağım. Sensiz geçecek bir saate bile tahammül edemeyeceğim bir yılda, sensiz 1 dakika bile durmadığım bir sene olsun. Mutlu yıllar her şeyim!

Her anın güzelliğini gözlerinde gördüğüm sevgilim… Bir yıl daha bitiyor ve bu yılın altında senin imzan var. Ben bu yılı seninle geçen anılarımdan ibaret sayıyorum. Daha fazla anı biriktireceğimiz, daha fazla güleceğimiz, daha fazla seveceğimiz bir yıl olsun. Mutlu yıllar sevgilim.

Bal! Nefes almanın en güzel yanı adını söylemekti benim için hep, seninle tanıştığım yıldan bu yana her yılbaşını biraz da senin adınla kutladım. Atılan her havai fişekte renklerin güzelliğini gözlerinle kıyasladım. Yanımdan hiç ayrılmayacağın yıllarımız olsun sevgilim. Mutlu yıllar!

Hayatımın en güzel günlerini yanında geçirdim. Ağlarken, gülerken, severken ya da kızarken, sen her halinle güzeldin. Varlığına şükredeceğim bir yıla daha giriyoruz canımın parçası. Nice mutlu yıllarımız olsun!

Dünyanın her yerinde aşıkların birbirinin yeni yıla girişini kutladığı bu gecede, sen benim eşim olarak yanımdasın. Bunun verdiği mutluluğu hiçbir şeye değişmem. Birbirinden ayrı kalmış nice sevgiliye inat biz aynı her günü aynı yatakta bitirmenin güzelliğiyle yeni yıla giriyoruz. Seni çokça seveceğim bir yıl olsun sevdiğim.

RESİMLİ YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI