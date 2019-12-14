Yargıtay'dan emsal karar: Kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu 'kaynar su' silah sayıldı
Hatay'da tartıştığı kardeşinin üzerine döktüğü kaynar su dökmesiyle yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan kaynar suyun TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.
Hatay'da bir kişi, tartıştığı kardeşinin üzerine kaynar su döktü. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Açılan davada Hatay 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 86/1. maddesi kapsamındaki "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise sanık hakkındaki cezayı az bularak yerel mahkeme kararını bozdu.
CEZADA ARTIRIM YAPILMASINA KARAR VERİLDİ
Olayda kullanılan kaynar suyun TCK'nin 6/1-f maddesi kapsamında silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.
Verilen cezada yaralamanın kardeşe yönelik işlenmesi nedeniyle artırım yapılmamasını da bozma nedeni sayan Daire, yaralamanın kardeşe karşı silahla işlenmesi nedeniyle TCK'nin kasten yaralama suçunun nitelikli hallerini düzenleyen 86/3. maddesindeki hükümler çerçevesinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiğine hükmetti.
(DHA)
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