21 Kasım 2019 Perşembe 17:51:26 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 17:51:57
Yargıtay eski tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, Elazığ'daki FETÖ davasında eski 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.
(AA)
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