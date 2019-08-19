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19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:24:46 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:54:35

Veterinerler bile gözlerine inanamadı! 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kedi...

Karaman'da, yaklaşık 10 saat boyunca doğum yapamayan kedi, veterinere götürüldü. Veteriner tarafından sezaryene alınan kedinin 3 yavrusu da havasızlıktan ölü doğarken, yavrulardan birinin 6 ayaklı ve 2 kuyruğu olması dikkat çekti.

Karaman'da, Rüveyda Tırtar evde beslediği gebe kedisinin gece yarısı doğumunun başladığını fark etti. Tırtar, sabah kedisinin doğumu gerçekleştiremediğini ve doğacak yavrunun bir kısmının anne rahminden çıkamadığını görünce kedisini veterinere götürdü. Kedi, veteriner Bilge Koçak tarafından hemen sezaryene alındı.

Sezaryenle kedinin 3 yavrusu ölü olarak dünyaya geldi. Ölü kedilerden birinin 6 ayaklı ve 2 kuyruklu olması dikkat çekti. 

Kedilerde ilk kez böyle bir durumun görüldüğünü belirten veteriner Bilge Koçak, "Gece yarısının ardından kedinin sancıları artmış ve doğum başlamış. Yavru kedilerden bir tanesinin kuyruğu ve vücudunun bir kısmı çıkmaya başlayınca kedi sahipleri kendisi doğum yapar diye beklemişler. Sabah erken saatlerde doğumun gerçekleşmemesi üzerine anne kediyi bize getirdiler. Biz hemen anne kedinin muayenesini yaptıktan sonra doğum kanalındaki yavru kedinin havasızlıktan dolayı öldüğünü fark ettik ve sezaryene aldık. Sezaryen da ilk başta doğum kanalındaki kediyi aldıktan sonra bir beyaz yavru daha çıkardık maalesef ki, o da ölmüştü. Son olarak aldığımız yavru ise bizleri de şaşırttı. Biz ikiz sanmıştık ama iki vücutlu tek başlı olduğunu gördük. Kedinin bütün oluşumları tamamlamış her şeyi normal ama iki vücut birleşerek tek bir kafa oluşmuş. Kedilerin arka iki ayakları ön iki ayakları her şey oluşmuş iki kedi de tek göbek kordonu ve tek başı var. Maalesef doğum süresi çok uzadığı için hepsi ölü doğdu. Bu durum bizim ilk defa başımıza geliyor. Daha önceler de buzağıların iki vücutlu tek başlı dünyaya geldiğini biliyorduk kediler de bunu ilk defa gördük" dedi.

(DHA)

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