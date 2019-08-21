  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7222
  • Euro
    6,3547
  • Altın
    275,6870
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı
Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek
Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı Eminönü'nde su baskınlarına karşı iki terfi hattı
Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar Gar saldırganı Durmaz'ın yargılandığı davada ara karar
Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami: Yemen'in güneyindeki ayaklanma sonlandırılacak
Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında Han Şeyhun Rusya destekli Esed rejiminin kuşatmasında
Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da Sturridge 3 yıl Trabzonspor'da
İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı İrlanda mahkemesi Ryanair pilotların grev kararını geçersiz saydı
Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi Ruhani'den Batı'ya 'deniz yolları güvende olmaz' tehdidi
İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu
Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Halka yeni sezon ne zaman? Halka dizisi yeni sezon ilk bölüm ne zaman?
Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek Memur zammı belli oluyor! Son kararı Hakem Kurulu verecek
G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı G.Saray, Kostas'ın transferi için PSV Eindhoven'la anlaşma sağladı
YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı YouTube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat
Türk-İş'ten eleştirilere yanıt Türk-İş'ten eleştirilere yanıt
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu 'Kız Kardeşler' Saraybosna'da izleyiciyle buluştu
Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa Ara Güler'in objektifinden tarihi şehir Bursa

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11:11 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:14:51

Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce Köseoğlu ve Gencay aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Derebey Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi. 

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.

"İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Bilmez, "Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum. İlimizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar da anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Toplumda fitne ve fesada yol açacakların önünü keselim. Allah ve Efendimiz sulhu emreder. Bu toplumun geleceğe daha güvenle, huzurla bakması, bunu yaşaması, tatması adına çok kıymetli bir iş." ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da ölümün kimseye fayda getiremeyeceğini belirterek, "Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. İnsanlar arasında anlaşmazlık olabilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş ve bazı kurum amirleri de katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ