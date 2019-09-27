  • Bist 100
    104667
  • Dolar
    5,6621
  • Euro
    6,1952
  • Altın
    271,9910
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladıkları Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini borsaya bildirdi
Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? Bekçilik mülakat sınavı giriş belgesi sayfası Bekçilik mülakat yerleri belli oldu mu? Bekçilik mülakat sınavı giriş belgesi sayfası
İzmir'de eşini bıçakla öldüren sanığın cezası mahkemedeki "saygılı tutumundan" dolayı müebbetten 20 yıl hapse düşürüldü İzmir'de eşini bıçakla öldüren sanığın cezası mahkemedeki "saygılı tutumundan" dolayı müebbetten 20 yıl hapse düşürüldü
'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi' 'Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi'
Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları Revize ve ilksel deprem nedir? Kandilli son dakika açıklamaları
Son dakika... Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için için Türkiye ile görüşüyoruz Son dakika... Rusya: SU-35 savaş uçağının satışı için için Türkiye ile görüşüyoruz
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki direnişi şahlanıyor Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki direnişi şahlanıyor
Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor Contra Magazin: Rusya, Türkiye ve İran ABD dolarına 'elveda' diyor
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması: Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 oyuncu panik yaratıyor Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 oyuncu panik yaratıyor
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı
Suriye sınırında Türk ve ABD askerlerinden inceleme Suriye sınırında Türk ve ABD askerlerinden inceleme
Son Dakika: İstanbul'da deprem Son Dakika: İstanbul'da deprem
Max Kruse: Galatasaray'a karşı terinin son damlasına kadar mücadele edeceğim Max Kruse: Galatasaray'a karşı terinin son damlasına kadar mücadele edeceğim
Son Dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son Dakika: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük Radamel Falcao'dan Luiz Gustavo'ya büyük üstünlük
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı
'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır' 'Vatandaşların alacağı önlem kendilerini büyük bir tehditten kurtarır'
Johan Elmander, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek Johan Elmander, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek
Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı
Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı Rusya, Pasifik’te seyir füzesi denemesi yaptı
Bakan Dönmez: Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak Bakan Dönmez: Doğal gazda kısa vadede fiyat artışı olmayacak
MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması: Sosyal medyadaki provokatörlere dikkat edin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 14:05:19 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 14:06:22

Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü

Konya'da, üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), tartıştığı aynı üniversitede görevli araştırma görevlisi Mustafa Kafes'in (31), kendisini itmesi üzerine asansör boşluğuna düşerek, ağır yaralandı. Genç kız hastanede yaşam mücadelesi verirken araştırma görevlisi, tutuklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile 25 Eylül günü, saat 02.00 sıralarında arkadaşları Yasemin İ.'nin oturduğu binaya geldi. Ancak ikili arasında Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'taki aparmanın giriş katında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada araştırma görevlisi Kafes, genç kızı itekledi. Dengesini kaybederek savrulan üniversiteli, o anda kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü. Tuğçe Ülkü Gürbüz, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürbüz, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede hemen ameliyata alındı.

'ALKOLLÜYDÜM'

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ilk ifadesinde, neden tartıştıklarını hatırlamadığını ve alkollü olduğunu söyledi. Kafes, sevk eildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUĞÇE UYUTULUYOR

Gürbüz'ün ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Alpaslan Eylen, ''Beynin çeşitli bölgelerinde kanamalar olduğunu gördük. Bunu cerrahi yolla boşalttık. Hasta ameliyata girmeden önce komadaydı, solunum yetmezliği vardı. Ameliyattan sonra, kanamalar gidince gözlerini açmaya başladı. Ancak beyin ödemi olduğu için uyutmaya karar verdik. Sırtında da düşmeye bağlı omurga kırıkları var. Omurga kırığıyla ilgili de ameliyat yapacağız. Bu akşam uyandırmaya çalışacağız'' dedi. 

HABERİ ALAN ANNESİ NEVŞEHİR'DEN GELDİ

Kızının yaralandığının haber verilmesi üzerine yaşadığı Nevşehir'den Konya'ya gelen anne Yıldız Gürbüzde şunları söyledi:

''Kızımla en son saat 23.00 sıralarında konuştum. 'Evdeyim anne, beni sabah uyandır, okula gideceğim' dedi. Normalde de sabah, uyandırırım. Akşam da ararım. Kaza olunca büyük kızımı aramışlar. Eşim Ankara'da toplantıda olduğu için hemen kendim geldim. Beyin kanamasından dolayı ameliyat oldu ve uyutuluyor. Belinde kırıklar olduğu için ikinci bir ameliyata alacaklar. İnanılmaz derece üzgünüm.  Kızım 10 gün önce Nevşehir'den Konya'ya geldi. Bu talihsiz bir kaza. Belki de milyonda bir olacak bir kaza o da benim başıma geldi'' diye konuştu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ