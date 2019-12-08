Uludağ’da kaybolan dağcıların 1 hafta sonra izi bulundu
Bursa Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Arama kurtarma ekipleri dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu.
Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.
Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.
Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İHA
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