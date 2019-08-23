Türkiye'nin cinsiyete göre özçekim haritasını çıkardılar

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç danışmanlığında yüksek lisansını yapan Şule Baş, tezinde akıllı cep telefonlarıyla popüler hale gelen özçekim konusunu ele aldı.

Türkiye'nin tüm illerinden 25'er özçekim olmak üzere toplam 2 bin 25 fotoğrafın incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre illerin 54'ünde erkeklerin sosyal medya hesaplarında daha çok özçekim paylaştığı tespit edildi, kadınların özçekimde önde olduğu il sayısı 26'da kaldı.

Erkekler tarafından paylaşılan özçekimlerin daha çok olduğu illere bakıldığında ilk sırada Bayburt'un, kadınların paylaştığı özçekimlerde de ilk sırada Kocaeli'nin bulunduğu belirlendi.

Balıkesir'de ise kadın ve erkek özçekim sayısının eşit olduğu sonuçlara yansıdı.

Toplam sayıya bakıldığında fotoğrafların bin 173'ünün erkekler, 816'sının kadınlar, 36'sının da ortak hesaplardan paylaşıldığı tespit edildi.

Bölgelere göre farklılık

Bölgelere göre cinsiyetin dağılımına bakıldığında da Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde erkeklerin paylaştığı özçekim sayısının daha fazla olduğu belirlendi. Kadınların özçekim sayısının fazla olduğu bölgelerse Akdeniz ve Marmara oldu.

Araştırmaya göre erkeklerin, iş yeri, spor salonu, taşıtlar gibi kamusal alanda daha fazla paylaşım yaptıkları görüldü. Kamusal alanda çekilen bin 442 fotoğraf incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre yaklaşık iki kat fazla paylaşımda bulunduğu tespit edilirken özel alanda çekilen toplam 517 fotoğrafta ise kadınların daha fazla oranda olduğu belirlendi.

Mutfaktaki özçekimlerin de yüzde 8’inin kadınlara, yüzde 1’inin ise erkeklere ait olması sonuçlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, “Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de özçekim kültürünün kadın ve erkeğin toplumdaki rollerine işaret eden kalıp yargılarına uygun olarak şekillendiğini gördük. Bu durum, özçekim kültüründe de devam etmekte." ifadelerini kullandı.

AA