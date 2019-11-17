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17 Kasım 2019 Pazar 23:24:31 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 23:37:13

Türk bayrağına tüküren alçaklar! Kininizde boğulun

Sosyal medyada yayılan kimliği belirsiz kişilerin kartondan tabut yaparak üzerine koydukları Türk bayrağına tükürdükleri görüntüye tepki yağıyor.

Kimliği belirsiz kişilerin kartondan yaptıkları karton tabutun üzerine koydukları Türk bayrağına tükürdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde akıllarınca mizansen yapan kişiler önüne Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını koydukları karton tabutu omuzlayarak "Askerler öldü, vatan bölün diye" slogan atıyor.

Kim tarafından ve nerede çekildiği bilinmeyen görüntülere sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etikeleyerek yapılan hadsizliğin cezasız kalmamasını istedi.

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