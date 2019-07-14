  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kars'ta boz ayıların yiyecek arayışı kameralara yansıdı Kars'ta boz ayıların yiyecek arayışı kameralara yansıdı
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım
KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi
Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu '12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt
KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay
İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak?
Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık
Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı
15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı
Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü
Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi
KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak?
Faizler düştü! Konut kredileri maliyeti yüzde 0,61'e kadar düşecek Faizler düştü! Konut kredileri maliyeti yüzde 0,61'e kadar düşecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 12:45:50 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:56:45

Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor

Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'ndaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız, sayısını 10'a çıkardığı çadırlara gelen talepleri karşılamakta zorlanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Uzungöl'e yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Demirkapı Yaylası, yeşil doğası, karla kaplı dağları ve dereleriyle son yıllarda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turistler, her mevsim ilgi gören Uzungöl'ü ziyaretlerinin ardından, Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasında yaptıkları yolculuk sonrası yaklaşık 2 bin rakımlı Demirkapı Yaylası'na ulaşıyor.

Temiz havası ve yeşil doğasıyla ilgi gören yaylaya gelen yabancı turistler, günün büyük bölümünü yürüyüş yaparak ve dinlenerek geçiriyor. Yaylaya ilginin geçmiş yıllara göre arttığını fark eden yöre insanı da turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için alternatif hizmetler sunuyor.

Yayladaki arazisine kurduğu boş çadırı bir günlüğüne isteyen Arap turiste kiralayan Remzi Yıldız da bu girişimcilerden biri.

Remzi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada geçen yıl ilk kez kendisinin çadır kiralama hizmeti başlattığını söyledi.

Çadırların genellikle öğleden sonra kiralandığını ve gece konaklama yapılmadığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Burada dedemin üzerine tapusu bulunan 27 dönümlük arazimiz var. Hayvanlarım olduğu için bugüne kadar burada biten otları biçtim. Geçen yıl kendim ve İstanbul'dan gelecek çocuklarım için çadır kurdum. Bir Arap turist gelerek çadırı kiralamak istedi. Eşyalarımı ve çantalarımı toplayıp çadırı boşalttım. O gün çadırı kiraya verdim. Ertesi sabah başka bir turist geldi. Daha sonra İstanbul'dan 4 çadır istedik. Kurban Bayramı'ndan sonra onları da kurduk ve yoğun talep olduğunu gördük. Gelen bir daha geliyor, burada kalanlar diğerlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Biz de bu nedenle sayıyı 10'a çıkardık."

- "ŞU ANDA TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Yöre halkının, arazisinde kurulu çadırlara ilgiyi görmelerinin ardından turistlere aynı hizmeti vermeye başladığını dile getiren Yıldız, "Bu yıl çocukların eğlenebileceği yüzme havuzu, zıplama alanları gibi yerler yapılınca buraya ilgi daha da arttı. Bulunduğumuz yer Yedigöller güzergahında olduğu için turistlerin neredeyse tamamı bu yolu kullanıyor. Dereler, yeşil alanlar ve doğayı gören özellikle Arap turistler çok mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda talebi karşılayamadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Altyapı ve araçların park etmesi anlamında sıkıntımız oluyor ama geçen yıla kadar burada bir araç bile durmuyordu. İlerleyen zamanlarda devletimizin de katkısıyla ihtiyaçların giderileceğine inanıyoruz. Daha yeni başlandığı için gelişigüzel yerleşim olmaması lazım. Belki standart bir çadır sistemi kurulabilir. İstiyoruz ki daha kaliteli hizmet verebilmek için bu yöreye dayanıklı bir çadır kuralım."

Yıldız, Arap turistlerin yanlarında getirdikleri malzemelerle kendi yemeklerini yapmayı tercih ettiğini, çadırları ise genellikle en fazla 4 saat kiraladıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Demirkapı Yaylası güzergahında yöresel yiyecek ve giyim eşyalarına da ilgi gösteren turistler, karla kaplı dağlara ulaşmak için çaba harcayarak bol bol fotoğraf çektiriyor.

15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
Faizler düştü! Binlerce TL cepte kalacak
Bu yöntem Mehmet dedeyi 20 yıldır yanıltmadı: Gösterdiği yerden su çıkıyor
Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı
CHP'li Mansur Yavaş kıyıma başladı bile!
Son dakika... S-400'leri taşıyan yedinci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi
21 günde vücudunuzu temizleyin
Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı
Kandil'e kadar durmak yok
S-400 sevkıyatı dünya basınında büyük yankı uyandırdı... Türkiye baskılara meydan okudu!
Cahil kavgası
Görülmemiş inat! Babadan kalma evi testereyle ikiye böldüler
Ersun Yanal raporu sundu: Kadroda düşünmüyorum, satın gitsin
Hamile teröriste infaz! Elebaşı Bayık tecavüz etmiş
Cimbom, Fener'in el sıkıştığı yıldız ile anlaştı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ