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20 Şubat 2020 Perşembe 13:05:18 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:13:31

TÜRGEV'den kampanya: Zorbalığı Engelle

TÜRGEV internet ortamındaki şiddete ve nefrete karşı Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlattı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, çevrimiçi zorbalığın farklı bir dinamiği olduğunu belirterek, "Herkes buna muhatap olabiliyor. Biz anne ve babalar olarak, çevrimiçi zorbalığı da geleneksel zorbalık gibi düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından Çevrimiçi Zorbalığa Karşı Farkındalık Kampanyası başlatıldı.

İnternetin çocuklar ve gençler için sınırsız imkanla birlikte, sınırsız tehlike de getirdiğine dikkat çekilen kampanya kapsamında ebeveynler ve eğitimciler için hazırlanan farkındalık rehberi ve e-öğrenme bölümünün olduğu  https://www.zorbaligiengelle.org/    siitesi açıldı.

ALTUN AİLELERİ VE EĞİTİMCİLERİ UYARDI

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, çevrimiçi zorbalığın farklı bir dinamiği olduğunu belirterek, "Herkes buna muhatap olabiliyor. Biz anne ve babalar olarak, çevrimiçi zorbalığı da geleneksel zorbalık gibi düşünüyoruz." dedi.

Altun, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilen kampanya tanıtımında, yaptıkları araştırmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi.

Sanal dünya kavramının 20 yıl önce insanlar için çok fazla bir önem arz etmediğini dile getiren Altun, "Şimdi ise öyle değil. Çevrimiçi hayatımız, gerçek yaşantılarımızın önemli bir parçası haline geldi. Hayatımızda bunlarla alakalı kavgalarımız, uyumsuzluklarımız var. Dolayısıyla artık bu çevrimiçi hayat gerçek hayatımızın önemli bir parçası. Bu çevrimiçi yaşantının maalesef normal sosyalleşmeler ve yaşantı gibi herhangi bir kuralı yok. Kuralları kendiliğinden oluşuyor. Fakat bir dinamiği var. Orada mağdur edenler ve edilenler var. Genellikle de çocuk ve gençlerin dünyasında bu daha sert oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Altun, çevrimiçi dünyada çocukların ve gençlerin elde ettiklerini yaymada çok istekli olduklarına dikkati çekerek, "Bu, çocukların doğasına çok uygun geliyor ve bunu seviyorlar. Bir tarafta da buna muhatap olan çocuk ve genç açısından yıkıcı etkileri oluyor." dedi.

Çok zor bir konudan bahsettiğinin farkında olduğunu anlatan Altun, zorbalıkla mücadele kavramının toplumda algılanış süreci hakkında bilgiler verdi.

Altun, sosyal hayatta yaşanan zorbalıkla çevrimiçi zorbalığın durumunu mukayese ederek, "Çevrimiçi zorbalıkta o kadar rahat ki yazıyor ve atıyor. Bir daha arkasını dönüp bakmıyor. Orada mağdur olan çocuk ne yaşıyor, mağdur olan çocuk okula gidebiliyor mu? Gerçekten yıkıcı etkisi de her geçen gün artıyor. Çevrimiçi zorbalığın hakikaten farklı bir dinamiği var. Herkes buna muhatap olabiliyor. Biz anne ve babalar olarak, çevrimiçi zorbalığı da geleneksel zorbalık gibi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV olarak binlerce öğrenciye hizmet verdiklerini anımsatan Altun, bu kapsamda geri dönüşleri dikkate aldıklarında çevrimiçi zorbalığın toplumda çok yaygın olduğunu anladıklarını söyledi.

Altun, çevrimiçi zorbalığın toplumdaki varlığı hakkında araştırma yaptıklarını belirterek, var olan araştırmalardan yararlandıklarını söyledi.

Yapılan araştırmalar sonunda bu tür bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmenin planlarını yaptıklarını dile getiren Altun, bu kapsamda içerikler hazırladıklarını kaydetti.

Çalışmalar neticesinde "www.zorbaligiengelle.org" internet sitesini kurduklarını aktaran Altun, sitede çevrimiçi zorbalığa karşı farkındalık rehberine bu adres üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Altun, internet sitesinde e-öğrenme modülleri, chatbot gibi bölümlerin de olduğu bilgisini vererek, kampanyanın sosyal medyadan da sürdürüleceğini ifade etti.

Kampanya tanıtım toplantısına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın yanı sıra medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

TÜRGEV’in başlattığı kampanya sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #ZorbalıkŞimdiÇevrimiçi #ZorbalığıEngelle etiketiyle yapılan paylaşımda konuya ilişkin bir video filme yer verildi.

ÇEVRİMİÇİ ZORBALIK NEDİR?

Zorbalığın dijital platform ve araçlar üzerinden gerçekleştirilen bir alt türü olan çevrimiçi zorbalık, ebeveynler ve eğitimciler için fark etmesi ve müdahale etmesi güç bir şiddet tipidir.

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https://twitter.com/zorbalikengelle

https://www.instagram.com/zorbalikengelle/

https://www.facebook.com/zorbaligiengelle/

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