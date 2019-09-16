Telefonla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar!

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki köylerin sakinleri, GSM hatlarının çekmediği köyde yakınlarıyla telefonda görüşme yapmak için en yakın tepeye çıkıyor.

Yukarısızma köy muhtarı Tahir Kapşigay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında köylerine kurulan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi nedeniyle cep telefonlarını kullanamadıklarını ileri sürdü.

Telefonla konuşmak için tırmanıyorlar

Kapşigay, 40 hane ve 250 nüfuslu köyde şebekenin çekmemesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Acil bir durumda yaklaşık 3 kilometre yürüyerek tepelere çıkıp görüşme yapmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan çok sıkıntı yaşıyoruz. Köylüler haklı olarak sürekli bana baskı yaparak, aktif olmayan cihazı kaldırmamı istiyorlar. Buraya kurulan baz istasyonuna verici cihazı takılmadığı için aldığımız telefonlar hiçbir işe yaramıyor."

Çiçekli köyü Muhtarı Remzi Sağın da baz istasyonunun aktif olmaması nedeniyle köy sakinlerinin zorluk çektiğini belirterek, "Annem hastanede hayatını kaybetti, ölüm haberini başka bir köyden gelerek bildirdiler. Bizim şebekemiz çekmediği için İstanbul'daki akrabalarımıza ulaşmışlar. Onlar da Sarıdal köyüne haber veriyor ve o köyde yaşayan kayın biraderim gece köyümüze gelerek bize acı haberi ulaştırdı." dedi.

(AA)