2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak.Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15’te başladı ve sona erdi. Oturumun tamamlanmasının hemen ardından adaylar soruları ve cevapları araştırmaya başladılar. Tungsten olarak bilinen element nedir? KPSS 2019 lisans sorusunun yanıtı sizlerle!

TUNGSTEN OLARAK BİLİNEN ELEMENT NEDİR?

2019 KPSS Genel Kültür sınavında sorulan Tungsten olarak bilinen element nedir? sorusunun doğru cevabı Volfram'dır.

TUNGSTEN ELEMENTİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Tungsten, simgesi W, atom numarası 74, atom ağırlığı 183,84 özgül ağırlığı 19,3 erime noktası 3410 °C olan, gri-beyaz renkli, sert, dövülgen, korozyona dayanıklı metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 6B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Fausto ve Juan José de Elhuyar tarafından 1783'de İspanya'da keşfedilmiştir.

Tungsten doğada şelit ve volframit minerallerinde bulunur.

Tungsten, tüm metalik elementler arasında en yüksek erime noktasına sahip elementtir ve bu özelliğiyle akkor ve flüoresan ampullerle televizyon tüpleri için filamanlar yapmak için kullanılır. X-ışını üretiminde, elektrikli fırın ısıtma tellerinde ve yüksek sıcaklıklara dayanması gereken uzay araçları ve füze parçalarında kullanılır.

Tungsten yüksek sıcaklıklara dayanıklı sert metaller oluşturmak için çelik ile de alaşım yapılır. Tungsten-çelik alaşımları yüksek hızlı kesme aletleri ve roket motoru nozullarında da kullanılır. Tungsten karbür son derece sert bir malzemedir ve kesme aletleri, matkap uçları ve aşındırıcılar yapmak için kullanılır. Tungsten disülfür 500 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen kuru bir yağlayıcıdır.

Ayrıca tungstenin kalsiyumlu ve magnezyumlu bileşikleri fosforesan özellikleriyle floresan lambalarda kullanılır.