16 Eylül 2019 Pazartesi 08:18:43 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:27:57
Tunceli'de operasyon! 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
(AA)
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