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16 Ekim 2019 Çarşamba 18:39:40 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:43:23

TÜGVA Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu kapılarını gençlere açıyor. Projeyle birlikte bu alana ilgili gençler, kültür sanat sahasının uzman isimlerinden eğitim alacak.

Geniş uzman kadrosuyla bir ilki gerçekleştirecek olan Kültür Sanat Okulu için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019.

Türkiye Gençlik Vakfı Kültür Sanat Okulu başvurularının başladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada “Türkiye Gençlik Vakfı olarak derin kültürel birikimimizi anlamak ve bunu geleceğe taşımak istiyoruz. Kültür-Sanat Okulu, bu doğrultuda attığımız bir adımdır. Köprü vazifesi görmesini istediğimiz okulumuz, kültür-sanat dünyamızın duayen isimleriyle bu konuda dertli ve istekli öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye birçok alanda yoğun aktarımın olacağı okulumuz, yarının Türkiye’sini inşa edecek gençleri beklemektedir.” İfadelerine yer verildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2019

Kültür Sanat Okulu adayları, www.kultursanatokulu.com internet sitesi üzerinden detaylar hakkında bilgi edinip başvurabilirler. Tamamen ücretsiz olan program için son başvuru tarihi 31 Ekim 2019. Söz konusu eğitime, mülakatla seçilecek 70 öğrenci alınacak.

Kültür Sanat alanında öne çıkan isimler 5 hafta sonu, 10 gün, 30 dersten oluşan müfredat boyunca bilgi ve birikimlerini gençlere aktaracaklar. Aynı zamanda, projede gerçekleştirilecek eğitimlerin, görüntülü kaydı alınıp yazılı ve görsel olarak gençlerin kullanımına sunulması planlanıyor.

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