Trafik magandasından cana kast! 'Yavaş gidiyorsun’ dedi ezdi kaçtı

İstanbul Avcılar E-5 Denizköşkler mevkiinde, saat 10.00 sıralarında sürücü Kadir Özerenler, oğlunu okula götürmek üzere yoğun trafikte seyir halindeyken, ‘yavaş gittiği’ gerekçesiyle başka bir sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Tartıştığı sürücünün küfretmesi üzerine Özerenler araçtan indi. Diğer araç sürücüsü ise geri geri hızla gelerek Özerenler’i aracının altına alarak yaraladı.



‘ARABADA ÇOCUK VAR’



Trafik magandası olay yerinden kaçarken, Özerenler hastaneye kaldırıldı. Ucuz atlatan Özerenler, “Arabada çocuk vardı okula götürüyordum. Bana arkamdan selektör yaptı. ‘Niye yavaş gidiyorsun?’ dedi. Bende çocuk var arabada dedim. Küfredince bu önüme çekti. Ondan sonra ben önüme çektiği için arabadan indim. Ben ona doğru giderken geri vitese taktı altına aldı beni arabayla. Ben kalktım koşup arka camını kırdım. Sonra oradaki kuryelere söyledim gidin bulun arka camı kırık diye ama arayan olmadı” dedi.



SÜRÜCÜ ARANIYOR



Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekiciyle kaldırılınca trafik normale döndü. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözü dönmüş sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.