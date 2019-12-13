Toplatın bu çikolataları! Umut’u da hayattan kopardı

Yenişehir ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi, geçtiğimiz 25 Kasım günü okul çıkışında, marketten şırınga şeklinde çikolata aldı. Yiyerek eve gelen çocuk, annesinin yanında bir anda yere yığılarak çırpınmaya başladı. Boğazını tutan çocuğa, annesi yardım etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hemen hastaneye kaldırılan Umut’un nefes borusundaki cisim ameliyatla çıkarıldı. Ancak talihsiz çocuk, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

‘RESMEN CİNAYET ALETİ’

Hastaneye kaldırıldığında oğlunun omzundan yukarısının mosmor olduğunu anlatan anne Gülşen Bilgi, “Bu tür şeylerin zararlı olduğunu biliyorlar. Bunlar üretilmemeli, resmen cinayet aleti. Ben bile korkarım şu küçük parçayı ağzıma koymaktan. Boğazına girseydi yutardı ya da tekrar dışarı çıkarırdı ama nefes borusuna kaçmıştı. Biz hepsinden şikayetçiyiz” dedi.

KAPAK İNCELEME ALTINDA

Ankara’da da, geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı kapağını açmaya çalışırken, küçük kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Okul yönetimi açığa alınırken, kantinin ihalesi feshedilmişti. Tarım İl Müdürlüğü, söz konusu ilçede şırınga çikolatanın toplatılmasına karar verdi. Toplatma kararı henüz Türkiye genelini kapsamadığı için vatandaşlar, benzer ürünlerin piyasadan toplatılmasını ve satışının yasaklanmasını istiyor. Öte yandan Mert’in ölümüne neden olan ve otopside çıkarılan şırınga kapağı incelemeye alındı.