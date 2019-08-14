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14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:29:56 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:32:39

Tokat'ta tarla yangını

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu Orman İşletme ekiplerine haber verdi. 

Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ve 30 kişiyle yangına müdahale ediyor.

Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında, arazinin engebeli olması nedeniyle ekipler güçlük yaşıyor.

(AA)

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