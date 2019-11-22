22 Kasım 2019 Cuma 20:56:19 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 20:57:30
Tesadüfen fark etti! Çöpten bebek cesedi çıktı..
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu.
Yeni Mahalle'de yaşayan bir kişi çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede bebeğin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.
Bebeği bırakanların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
AA
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