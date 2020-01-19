Tarladan şampiyonluğa

Soğan çuvalına koydukları topla antrenman yapan çocuklar destek bekliyor. Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, şimdi de gözünü ‘Türkiye Şampiyonası’na dikti.

Adana’nın merkez ilçesi Yüreğir’de bulunan Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, azmin en güzel örneklerinden birini gösterdi. Geçmişte ‘köy’ olan, ancak yasal düzenlemelerle ‘mahalle’ statüsü verilen ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede yaşayan yoksul ailelerin çocukları, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerine destek için tarlada çapa yaptı.

Merada hayvan otlatıp, bahçede portakal toplayan çocuklar, okulda derslerini ihmal etmedi. Voleybolu tercih eden 12 genç, ne yırtık ayakkabılarını dert etti, ne de soğan çuvalına koyup çalıştıkları patlak topa takıldı. Adana’da ortaokullar arasında düzenlenen ‘Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda tüm okulları geride bırakıp, oynadıkları 5 maçı da 3-0’lık skorla kazanarak, ‘namağlup şampiyon’ oldu.

BAŞARI HİKAYESİ YAZIYORLAR

Beden eğitimi öğretmeni Barış Şahin (43), “Çok zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen elde edilen başarı tesadüf değil. Ne giyecek ayakkabıları var, ne de forma ve eşofmanları. Ancak bu çocukların mangal gibi yüreği var. Hepsinin gözleri pırıl pırıl parlıyor ve her biri bir başarı hikayesi yazmak istiyor” dedi.