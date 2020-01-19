  • Bist 100
    121475
  • Dolar
    5,8937
  • Euro
    6,5430
  • Altın
    294,4590
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hafter, havan atışıyla ateşkesi ihlal etti Hafter, havan atışıyla ateşkesi ihlal etti
Farklı mağlubiyet sonu oldu! Kasımpaşa'da istifa Farklı mağlubiyet sonu oldu! Kasımpaşa'da istifa
Kirli havada KOAH uyarısı Kirli havada KOAH uyarısı
Fatih Terim: Aklımıza bile gelmez! Fatih Terim: Aklımıza bile gelmez!
Şiddetli baş ağrısı anevrizma habercisi Şiddetli baş ağrısı anevrizma habercisi
Fenerbahçe'nin transferi Tahkim'e bağlı Fenerbahçe'nin transferi Tahkim'e bağlı
İlaç kullananlar daha fazla su içmeli İlaç kullananlar daha fazla su içmeli
Beşiktaş'ta fatura Karius'a kesildi Beşiktaş'ta fatura Karius'a kesildi
Mandalinanın 10 faydası Mandalinanın 10 faydası
Müziğe dönüş Müziğe dönüş
Serenay sorusu terletti Serenay sorusu terletti
Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer baba kız gibi Furkan Palalı ve Lavinya Ünlüer baba kız gibi
Murat Boz'un dikkat çeken instagram paylaşımı! Yastıktan barışma çıktı Murat Boz'un dikkat çeken instagram paylaşımı! Yastıktan barışma çıktı
Bülent Ersoy'un ıstakoz atışması Bülent Ersoy'un ıstakoz atışması
Tarladan şampiyonluğa Tarladan şampiyonluğa
Akıncılar hayranlığı Akıncılar hayranlığı
Sultan'ın Yağmur gururu Sultan'ın Yağmur gururu
Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı Sudan ve Norveç gaz anlaşması imzaladı
TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı, FETÖ'ye karşı suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında çok ciddi mücadele veriyor TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı, FETÖ'ye karşı suçluyu suçsuzdan ayırma noktasında çok ciddi mücadele veriyor
Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi
SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti SpaceX 'acil durum kaçış sistemi'ni başarıyla test etti
İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Abdullah Avcı: Taraftarı üzdük, özür dileriz Abdullah Avcı: Taraftarı üzdük, özür dileriz
Berlin’de Libya zirvesi sona erdi! 'Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık' Berlin’de Libya zirvesi sona erdi! 'Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ocak 2020 Pazar 23:42:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 23:42:48

Tarladan şampiyonluğa

Bahçede portakal toplayıp tarlada çapa yaptılar, okulda derslerinden geri kalmadan yırtık ayakkabı ve soğan çuvalına koydukları patlak topla antrenmana çıktılar. Sonunda parkede şampiyon oldular.

Soğan çuvalına koydukları topla antrenman yapan çocuklar destek bekliyor. Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, şimdi de gözünü ‘Türkiye Şampiyonası’na dikti.

Adana’nın merkez ilçesi Yüreğir’de bulunan Şehit Muharrem Erdoğan Ortaokulu öğrencileri, azmin en güzel örneklerinden birini gösterdi. Geçmişte ‘köy’ olan, ancak yasal düzenlemelerle ‘mahalle’ statüsü verilen ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede yaşayan yoksul ailelerin çocukları, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerine destek için tarlada çapa yaptı.

Merada hayvan otlatıp, bahçede portakal toplayan çocuklar, okulda derslerini ihmal etmedi. Voleybolu tercih eden 12 genç, ne yırtık ayakkabılarını dert etti, ne de soğan çuvalına koyup çalıştıkları patlak topa takıldı. Adana’da ortaokullar arasında düzenlenen ‘Yıldız Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda tüm okulları geride bırakıp, oynadıkları 5 maçı da 3-0’lık skorla kazanarak, ‘namağlup şampiyon’ oldu.

BAŞARI HİKAYESİ YAZIYORLAR

Beden eğitimi öğretmeni Barış Şahin (43), “Çok zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen elde edilen başarı tesadüf değil. Ne giyecek ayakkabıları var, ne de forma ve eşofmanları. Ancak bu çocukların mangal gibi yüreği var. Hepsinin gözleri pırıl pırıl parlıyor ve her biri bir başarı hikayesi yazmak istiyor” dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ