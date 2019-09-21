  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun Neslican Tay'ın ailesini ziyaret fotoğraflarını paylaşması tepki çekti İmamoğlu'nun Neslican Tay'ın ailesini ziyaret fotoğraflarını paylaşması tepki çekti
ADVENT, ilk atışında tam isabetle vurdu ADVENT, ilk atışında tam isabetle vurdu
Tamamen milli olan ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı! Tamamen milli olan ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı!
Liseli kıza taciz şüphelisi serbest bırakıldı Liseli kıza taciz şüphelisi serbest bırakıldı
Arnavutluk'ta korkutan deprem Arnavutluk'ta korkutan deprem
Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu
Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi
Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı
TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi
Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi
Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı
Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı
PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor
Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti
Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti
TEKNOFEST'te insan seli  TEKNOFEST'te insan seli 
Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO
Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı
BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek
Hobi Festivali başladı Hobi Festivali başladı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 19:28:24 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:01:24

Tamamen milli olan ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı!

Türkiye'nin Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışı yaptı.

Tamamen milli olan ADVENT, ilk atışında tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre ’Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’ ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

"BAŞARILI BİR ATIŞ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." denildi.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ