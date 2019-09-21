Tamamen milli olan ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı!
Türkiye'nin Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışı yaptı.
Tamamen milli olan ADVENT, ilk atışında tam isabetle vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre ’Savaş Yönetim Sistemi ADVENT’ ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
"BAŞARILI BİR ATIŞ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi." denildi.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İmamoğlu'nun Neslican Tay'ın ailesini ziyaret fotoğraflarını paylaşması tepki çekti
- Tamamen milli olan ADVENT sahaya çıktı, ilk atışında isabet sağladı!
- Liseli kıza taciz şüphelisi serbest bırakıldı
- Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
- Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi