26 Ocak 2020 Pazar 00:05:31 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 00:16:58
Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam
Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ''Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. O çocuğu asla unutamam''. dedi.
Hastane tedavi gören depremzede, "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli bir çocuk tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça beni oradan çıkardı. Ben ölsem o çocuğu asla unutamam" dedi.
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- Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam
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