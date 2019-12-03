Suç makinesi serbest

İstanbul Esenyurt'ta, 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile ablası Kübra Kısaboy (26), yolculuk sırasında şoförün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı. Genç kızların “tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz” uyarılarını dikkate almayan şoför, aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre minibüs şoförü, trafikte birkaç kez başka araç sürücüleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

Genç kızların minibüs şoförü tarafından darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KIZLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Araç hareket edeceği sırada Mine M, açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün” diyerek tepkisini gösterdi. Gözü dönmüş şoför, aracı durdurup genç kızların peşinden koştu. Adam, yakaladığı genç kızlara hakaret edip saldırdı. Bu sırada duruma çevredekiler müdahale etti. Şoför, vatandaşların araya girmesi üzerine minibüse binip olay yerinden uzaklaştı.

15 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, şikayetçi olan 2 yolcuyu ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Yakalanan Ünal Erdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 15 suçtan poliste kaydı bulunduğu belirtilen Erdemir'e, ayakta yolcu taşımaktan ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı para cezası kesildi.

DENETİME TAKILDI

Esenyurt'ta dün aynı hatta çalışan minibüslere yönelik denetim yapıldı, minibüslerde incelemelerde bulunuldu. Kadınlara saldıran sürücünün kullandığı minibüs de uygulamada durduruldu. Başka bir şoförün kullandığı minibüse, fazla yolcu taşımaktan 85 lira para cezası kesildi. Aynı araca daha önce de 8 kez aynı gerekçeyle ceza kesildiği belirtildi.

'ÖLDÜRSÜN DİYE Mİ BIRAKTINIZ'

Dehşet anlarını anlatan mağdur kızlar, “Ensemden tuttu ve birden dövmeye başladı. Ayırmaya çalışanları tehdit etti. Neyi bekliyorlar bu adamı tutuklamak için. Beni illa öldürmesi mi gerekiyordu. Yarın gelip tekrar dövsün diye mi serbest bıraktınız” diyerek isyan etti.