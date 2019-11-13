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13 Kasım 2019 Çarşamba 12:02:43 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:04:29

Suç aleti 'tahta kaşık' adli emanette

Samsun'da tartıştığı annesini koluna "tahta kaşık"la vurarak yaralayan kadın, hakkında açılan kamu davası sonucu 3 bin lira para cezasına çarptırıldı

Samsun'da evin anahtarını sakladığı gerekçesiyle tartıştığı annesini, koluna "tahta kaşık"la vurarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan kadın para cezasına çarptırıldı, suç aleti tahta kaşık adli emanete konuldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılında anne ile kızı arasında "evin anahtarının saklandığı" iddiasıyla çıkan tartışmada "basit yaralama" suçundan açılan kamu davası, mahkemece karara bağlandı.

Mahkeme hakimi, sanığın annesine karşı basit kasten yaralama suçunu işlediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle basit yaralama suçundan cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanığa 3 bin lira para cezası verilmesine hükmeden hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Eylemin işlendiği suç aleti tahta kaşık ise adli emanete konuldu. Tahta kaşığın, işlemlerin ardından imha edileceği belirtildi.

Kararda sanık E.F. ile annesi müşteki R.Ö'nün ifadeleri de yer aldı.

İfadelere göre E.F, "Müşteki annemdir. Ben kendisi ile aynı evde yaşıyorum. Olay günü annem benim anahtarımı alıp sakladığı ve evin anahtarını vermediği için aramızda tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında sinirlendim ve mutfakta kullandığım tahta kaşık ile annemin koluna bir iki kere vurdum. Başka bir yerine vurmadım. Olayı bu şekilde kabul ederim." savunması yaptı.

Anne R.Ö. ise kızının eşiyle sorunları nedeniyle uzun zamandır yanında kaldığını kaydetti. Olay günü kızıyla tartıştığını aktaran R.Ö, "Birlikte kaldığımız evde kızım kendisi anahtarını kaybetmiş. Benim sakladığımı düşünerek tartışma çıkardı. Tartışma sırasında benim koluma tahta kaşık ile vurdu. Kolum hafif morardı ancak ben olay nedeniyle şikayetçi değilim. Halen aynı evde huzurlu bir şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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