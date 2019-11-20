Son dakika: Şule Çet davasında flaş gelişme

Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) yargılanmasına devam edildi. Davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı sanık Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi

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