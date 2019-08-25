25 Ağustos 2019 Pazar 21:51:24 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:05:33
Son dakika... Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Başkentte, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Depremin Çankaya, Altındağ ve Keçiören gibi merkez ilçelerden de hissedildiği belirtildi.
(AA)
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