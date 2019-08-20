ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'a yarın neler geliyor?

ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri, her hafta gelen uygun fiyatlı kaliteli aktüel ürünlerini merakla bekliyor. Birbirinden çeşitli ev ve kişisel ürünleri her hafta uygun fiyat etiketiyle mağazalarına getiren ŞOK bu ürünleri aktüel ürünler kataloğu ile duyuruyor. ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Aktüel ürün müptelaları "ŞOK'a yarın neler geliyor?" sorunun yanıtını merak ediyor. ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

ŞOK markette yarından itibaren 27 Ağustos'a kadar su arıtma cihazı 450 TL'den satılacak. Tek kişilik pike 19,95 TL, çift kişilik pike ise 24,90 T'den satılacak.

Aktüel ürün raflarına kıyafet ve ayakkabı da getiren ŞOK'ta bu hafta kadın file ayakkabı 13,95 TL'den, kadın tokalı terlik 12,95 TL'den, çocuk file ayakkabı 12,95 TL'den, erkek file ayakkabı 14,95 TL'den satılacak. Kadın/erkek yeni nesil spor ayakkabılar 39,90 TL'den, kadın örgü terlik 6,99 TL'den, kadın/erkek bambu çorap çeşitleri 2,99 TL'den satılacak. Kasın viskon pijama altı 19,95 TL'den, kadın sporcu atlet 12,95 TL'den satılacak.