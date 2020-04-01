01 Nisan 2020 Çarşamba 08:57:12 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:57:54
Sivas'tan acı haber: Dereye uçan otomobilde 4 kişi öldü!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi.
Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor.