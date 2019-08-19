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19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:31:03 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:32:58

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niyazi İnci (44) yönetimindeki 80 AJ 643 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Nasır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Merve Nur (26), Berat (20) ve Şifanur İnci (1) ambulansla kaldırıldıkları İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi. 

(AA)

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