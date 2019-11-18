  • Bist 100
    106846
  • Dolar
    5,7301
  • Euro
    6,3515
  • Altın
    271,4760
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Murat Kurum: Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek Murat Kurum: Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' sit alanı ilan edilecek
Atatürk Havalimanı'nda yıkıma başlandı! Millet Bahçesi yapılacak Atatürk Havalimanı'nda yıkıma başlandı! Millet Bahçesi yapılacak
Aranan teröristler listesinde 'turuncu' kategoride yer alan şüpheli tutuklandı Aranan teröristler listesinde 'turuncu' kategoride yer alan şüpheli tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun locasını izinsiz kullandığı iş adamı darp edildi! Ekrem İmamoğlu'nun locasını izinsiz kullandığı iş adamı darp edildi!
ABD Başkanı Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim ABD Başkanı Trump: Azil soruşturmasında ifade vermeyi düşüneceğim
Ekrem İmamoğlu'nun locasını izinsiz kullandığı iş adamı darp edildi Ekrem İmamoğlu'nun locasını izinsiz kullandığı iş adamı darp edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz
10 Kasım'daki soruşturma başlatılan görüntüler ile ilgili flaş gelişme 10 Kasım'daki soruşturma başlatılan görüntüler ile ilgili flaş gelişme
4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma
Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası başladı Kazakistan'da Türk Filmleri Haftası başladı
Naim Süleymanoğlu vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı Naim Süleymanoğlu vefatının ikinci yıl dönümünde anıldı
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
Sivas Valisi Ayhan: Şehit lider Yazıcıoğlu'nun doğduğu evi müze yapıyoruz Sivas Valisi Ayhan: Şehit lider Yazıcıoğlu'nun doğduğu evi müze yapıyoruz
Dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor Dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
BİM'e bu hafta neler geliyor? 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler geliyor? 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında!
Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: Tayyip Dede kurtar beni Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: Tayyip Dede kurtar beni
Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
İstihbarat savaşları: Iraklı CIA ajanları İran için çalışmaya başladı İstihbarat savaşları: Iraklı CIA ajanları İran için çalışmaya başladı
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtar ilk kez konuştu Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtar ilk kez konuştu
İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak
MSB: Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde yeri yoktur MSB: Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde yeri yoktur
Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı
Hamaney'in temsilcisinden 'gösterilere milis güçleri müdahale eder' uyarısı Hamaney'in temsilcisinden 'gösterilere milis güçleri müdahale eder' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 17:37:44 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 17:38:32

Sivas Valisi Ayhan: Şehit lider Yazıcıoğlu'nun doğduğu evi müze yapıyoruz

Sivas Valisi Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fırsat buldukça çalışmaları incelemek üzere köye geldiğini belirten Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz." dedi.

Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu'nun akrabası Ali Yazıcıoğlu'na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak." diye konuştu.

Yazıcıoğlu'nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak. İnşallah rahmetlinin evinden sonra birçok değerli Sivas'ın şahsiyetlerini gün yüzüne çıkarma noktasında çalışmalarımız devam ediyor."

Müzelerin çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas'ın hafızalarının gün yüzüne çıkartılacağına, bu konuda dört koldan herkesin hummalı bir şekilde çalıştığını bildirdi.

Ayhan, "İçine de güzel bir ruh vereceğiz, bir fonksiyon vereceğiz. Gençlerimizin Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanımaları açısından hazırlıklar devam ediyor. Ailesinin sahip çıkması bizi çok çok mutlu etti, onlar da materyaller anlamında bizlere çok destek olacak. İç fonksiyonu, teşhir tanzim projesi de son aşamasına geldi. 10-15 gün sonra kuruldan geçtikten sonra da onun uygulamasına başlayacağız. Yani 2-3 ay sonra burası harikulade bir mekan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan'a ziyaretinde Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile diğer yetkililer eşlik etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ