30 Mart 2020 Pazartesi 14:04:47 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:05:42
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-29 Mart tarihlerinde terör örgütleri PKK ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 9, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi serbest serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.
(DHA)