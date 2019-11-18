  • Bist 100
    106846
  • Dolar
    5,7413
  • Euro
    6,3598
  • Altın
    271,4760
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı
İzinde vahşet İzinde vahşet
"Yerinden edilenlerin yarısı evlerine döndü" "Yerinden edilenlerin yarısı evlerine döndü"
"Türkiye çirkin teklifi reddetti" "Türkiye çirkin teklifi reddetti"
ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti ABD'den skandal Filistin kararı! 40 yıllık politika değişti
44 bin öğrenciye telafi eğitimi 44 bin öğrenciye telafi eğitimi
Siber tehdide yerli kalkan Siber tehdide yerli kalkan
Prostatı brokoliyle yenin Prostatı brokoliyle yenin
Ağrı dindiren bitkisel şurup Ağrı dindiren bitkisel şurup
Göçmenleri döve döve Türkiye'ye gönderdiler Göçmenleri döve döve Türkiye'ye gönderdiler
Skandal çağrı Skandal çağrı
7 ülkeye ihracat 2018'i solladı 7 ülkeye ihracat 2018'i solladı
TürkAkım hazır TürkAkım hazır
TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin'den tuhaf savunma! 'Gayet normal' TÜM-İŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin'den tuhaf savunma! 'Gayet normal'
Emekliye en az 136 lira zam Emekliye en az 136 lira zam
İndirimi duyan bankaya koştu  İndirimi duyan bankaya koştu 
Ustaya veda bugün Ustaya veda bugün
Bir kayıp daha! Bir kayıp daha!
Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası Almanya'da askeri envanterin büyük kısmının görev yapamaz halde olduğu iddiası
Çocuklar için oyuncak istedi Çocuklar için oyuncak istedi
Ayrılık itirafı Ayrılık itirafı
Demir bir yaşında Demir bir yaşında
"Vatan haini ünlüler var" "Vatan haini ünlüler var"
Manuş Baba Kütüphanesi Manuş Baba Kütüphanesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 23:13:21 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 23:15:15

Silivri'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı

Silivri'de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada 9 tüfek ve 9 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne; Feridun E. adlı bir kişinin, küçük çocukları Silivri'de bulunan çiftliğine götürerek cinsel istismarda bulunuyor olabileceği, çiftlikte çok sayıda silah olabileceği, bu silahlarla çocuklara atış yaptırdığı ihbarında bulunuldu.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ihbar bilgilerini iletmesiyle İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, ihbarla bildirilen Feridun E.'ye ait çiftliği takibe aldı. Ekipler, çiftlikte tüfek ve silahlarla çocuklara atış yaptırıldığını belirledi.

Çiftlik evine giden çocuklardan B.Ü. ve M.Ö.'nün ise psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocuklar, ifadelerinde istismara maruz kalmadıklarını, şüphelinin çiftlikte kendilerine atış yaptırdığını, atış yaparken de kendilerini izlediğini belirttiler. Küçük yaştaki M.Ö. ve B.Ü. ifadelerinde şüpheli Feridun E.'nin kendilerine para vererek çiftliğe götürdüğünü de ifade etti. İfadelerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 07.00 sıralarında şüpheli Feridun E.'nin Güngören'deki evine operasyon düzenledi. Feridun E., yakalanarak gözaltına alındı. Feridun E.'nin Güngören'deki evinde ve Silivri'deki çiftliğinde yapılan aramada biri kısa namlulu toplam 9 tüfek, 9 tabanca ve çok sayıda tüfek ile tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Feridun E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ