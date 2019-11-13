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13 Kasım 2019 Çarşamba 23:13:05 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:11:06

Şanlıurfa'da askeri alanda patlama!

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği; "Mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana gelmiştir. Depoyu korumakla görevli 14 personelimiz patlama sonucunda yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

Şanlıurfa'dan alınan son dakika haberine göre ilde konuşlu bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı birliğinde şiddetli bir patlama meydana geldiği ihbar edildi. Bu ihbarı alan ekipler bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk etti. İşte son dakika olayına ilişkin detaylar...

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi.

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.

"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa Valisi Erin: Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık.

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