Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremle ilgili, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından hastaneye yatırılan hastaların önemli bir bölümünün taburcu edildiğini ifade etti.

"BUGÜN İTİBARİYLE 8 SAHRA HASTANESİ KURULDU"



Şehir Hastanesinde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri süren hastaları ziyaret ettiğini aktaran Koca, şu anda Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere tedavisi süren 81 hastanın bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, 72 saatin doldurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle 8 sahra hastanesi kuruldu. Bunları yaparken de sağlıklı hayat merkezimizde psikolojik ve psikyatrik tedavilerini de sürdürüyoruz. Çadırların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlara erişim konusunda da elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

"TÜM SORUNLARA HIZLA ÇÖZÜM GETİRMEYE SAĞLIK PERSONELİMİZİN BÖLGEDE SEFERBER OLDUĞUNU DİLE GETİRMEK İSTİYORUM"



Enkaz altından 45 vatandaşın sağ kurtarıldığını anımsatan Koca, "Bu durum bizim için teselli kaynağı oldu. Bu konuda tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu noktada Elazığ ve Malatya'daki sağlık koşullarının ileri düzeyde olması da etkili bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm sorunlar çözülene kadar çabalarımıza devam edeceğiz. Tüm sorunlara hızla çözüm getirmeye, sağlık personelimizin bölgede seferber olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu dönemde 2 bin 625 personelimiz hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA