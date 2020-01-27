  • Bist 100
    120150
  • Dolar
    5,9436
  • Euro
    6,5492
  • Altın
    302,4480
İstanbul
7 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok
Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Uzmanlar 'katilin oyunu'nu deşifre etti Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Uzmanlar 'katilin oyunu'nu deşifre etti
ABD’den şoke eden açıklama! Kabul ettiler ABD’den şoke eden açıklama! Kabul ettiler
Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelerin deprem yardımlarının engellendiği iddialarıyla ilgili açıklama Bakan Soylu'dan HDP'li belediyelerin deprem yardımlarının engellendiği iddialarıyla ilgili açıklama
AFAD: Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin lira toplandı AFAD: Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında 50 milyon 576 bin lira toplandı
Sivasspor bir puanı uzatmada kurtardı Sivasspor bir puanı uzatmada kurtardı
Başkan Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor Başkan Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor
Karademir dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak Karademir dünyanın ilk 100 çelik şirketinden biri olacak
ABD Başkanı Trump, sözde İsrail-Filistin barış planını yarın açıklayacak ABD Başkanı Trump, sözde İsrail-Filistin barış planını yarın açıklayacak
Ankaragücü yeni hocasını açıkladı Ankaragücü yeni hocasını açıkladı
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi
Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım
Panik atağın 4 fiziksel belirtisi Panik atağın 4 fiziksel belirtisi
Baş ağrısına karanfil yağı Baş ağrısına karanfil yağı
Fazla kilo beyin hücrelerini öldürüyor Fazla kilo beyin hücrelerini öldürüyor
Yüksek kolesterol damarları tehdit eder Yüksek kolesterol damarları tehdit eder
Mide asidine karşı karnabahar Mide asidine karşı karnabahar
Kova sevinçli, ikizler çıkmazda Kova sevinçli, ikizler çıkmazda
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:52:12 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 22:53:55

Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'daki depremde yaralananlarda kritik bir hastamız yok

Sağlık Bakanı Koca'dan Elazığ'daki depremde yaralananlarla ilgili, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremle ilgili, "Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından hastaneye yatırılan hastaların önemli bir bölümünün taburcu edildiğini ifade etti.

"BUGÜN İTİBARİYLE 8 SAHRA HASTANESİ KURULDU"

Şehir Hastanesinde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri süren hastaları ziyaret ettiğini aktaran Koca, şu anda Elazığ ve Malatya dahil olmak üzere tedavisi süren 81 hastanın bulunduğunu bildirdi.

Bakan Koca, 72 saatin doldurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle 8 sahra hastanesi kuruldu. Bunları yaparken de sağlıklı hayat merkezimizde psikolojik ve psikyatrik tedavilerini de sürdürüyoruz. Çadırların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlara erişim konusunda da elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Her geçen gün takip ettiğimiz hasta sayısının azaldığını ve kritik bir hastamızın olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

"TÜM SORUNLARA HIZLA ÇÖZÜM GETİRMEYE SAĞLIK PERSONELİMİZİN BÖLGEDE SEFERBER OLDUĞUNU DİLE GETİRMEK İSTİYORUM"

Enkaz altından 45 vatandaşın sağ kurtarıldığını anımsatan Koca, "Bu durum bizim için teselli kaynağı oldu. Bu konuda tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu noktada Elazığ ve Malatya'daki sağlık koşullarının ileri düzeyde olması da etkili bir rol oynadığını düşünüyorum. Tüm sorunlar çözülene kadar çabalarımıza devam edeceğiz. Tüm sorunlara hızla çözüm getirmeye, sağlık personelimizin bölgede seferber olduğunu dile getirmek istiyorum. Bu dönemde 2 bin 625 personelimiz hizmet etti, hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ