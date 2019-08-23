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23 Ağustos 2019 Cuma 14:12:48 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:18:40

Psikolog ve Pedagog Dr. Sevil Yavuz, Emine Bulut cinayetini değerlendirdi: Bakanlığımız gerekeni yapacaktır

Kırıkkale’de esi eşi Fedai Baran (45) tarafından 10 yaşındaki kızının önünde vahşice katledilen Emine Bulut(38) cinayetine sosyal medyada büyük tepki var. Emine Bulut’un “Ben ölmek istemiyorum”, kızı F.B.B’nin ise “Anne lüften ölme” diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Klinik Psikolog ve Pedagog Dr. Sevil Yavuz’a yaşanan vahşetin psikolojik yansımasını aksam.com.tr’ye anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Klinik Psikolog ve Pedagog Dr. Sevil Yavuz, kadın ve çocuğa yapılan kötü muamelelerin yasal yaptırımlarının çok ağır olması gerektiğini vurguladı. Yavuz, “Toplumun şiddet ortamı çok arttı, birçok kişinin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Diziler şiddet olaylarına yer veriyor ve o şiddetin tekniğini apaçık öğretiyor. Bilinçaltına şiddet mesajları gidiyor, kişiler duygusal olarak kontrolden çıktığında da saldırganlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın yaşanan şiddet olayının videosunu paylaşmaması gerektiğini vurgulayan Sevil Yavuz, “Bu görüntüler gerçekten vahşet, toplumsal olarak hepimiz dramatize oluyoruz. Dijital ortam bu görüntüleri paylaşmamalı, yaşanan olay gerçekten çok ağır ve üzücü.” dedi.

“KADIN VE ÇOCUĞA YAPILAN ŞİDDETİN YAPTIRIMI AĞIR OLMALI”

Şiddet ve taciz konularında yasal yaptırımların çok ağır işlemesi gerektiğini belirten Yavuz, “Kadına şiddeti normalize eden ve görüntüleri apaçık gösteren dizilere bir çözüm bulunması lazım. Çocuğa ve kadına yapılan kötü muamelelerin yasal yaptırımları çok ağır olmalı. Şiddet olayı sergileyenler yasal indirim alıp salıverildiklerinde çok rahat ilerliyoruz diye düşünüyorlar.”

“ŞİDDET OLAYLARI SON 10 YILDA ARTTI”

Son 10 yılda toplumdaki şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken Yavuz, “Toplumun şiddet ortamı çok arttı, birçok kişinin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Diziler şiddet olaylarına yer veriyor ve o şiddetin tekniğini apaçık öğretiyor. Bilinçaltına şiddet mesajları gidiyor, kişiler duygusal olarak kontrolden çıktığında da saldırganlaşıyor. Dizilerdeki şiddet olaylarını gerçekte hayatta görüyoruz. Bu yüzden şiddet içeren dizilerin yayından kaldırılması, ruhsal sağlık için önleyici bir yaklaşımsa kaldırılmalı.” şeklinde konuştu.

“BAKANLIĞIMIZ ÇOCUĞUN RUH SAĞLIĞI VE KORUNMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAKTIR”

Annesinin öldürülmesine tanık olan çocuğun travma terapisi alması gerektiğini sözlerine ekleyen Sevil Yavuz, “Çocuk için çok büyük bir acı ve travma. Bundan sonra çocuğa yapılacak yaklaşım ve tedavi hayatının akışındaki yaşayacakları için önemli. Bakanlığımız çocuğun korunması ve ruh sağlığının tedaviye alınması için yapılması gerekenleri yapacaktır.” dedi.

Çocuk ve kadınların korunması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, “Birçok alanda bir araya gelerek şiddet olayları için ciddi önlemler alınması gerekiyor. Çünkü şiddet maruz kalmak oluyor. Sosyal medya ve dizilerde yer alan şiddet sahneleriyle hepimiz süreli şiddete maruz kalıyoruz. Ailenin içinde şiddet varsa çocuk o şiddetle büyüyor. Toplumun tahammül gücü azalıyor ve şiddete meyilli oluyor. Nesilden nesile öğrenilen bir şiddet var. Burada çocuktan itibaren önleyici bir yaklaşım yapılmalı.” diyerek sözlerini sonlandırdı

Kaynak: Aksam.com.tr

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