Postacıyı kovalayan kızgın horoz Hüsnü'nün sahibi konuştu: Galiba postacıya kafayı takmış
İstanbul’da kendi halinde gezerken kendisine şişe kapağı fırlatan postacıyı kovalayan "Hüsnü" adlı horozun sahibi basın mensuplarına konuştu. Horozunun postacıya kafayı taktığını belirten Ahmet Eren, "Postacı da biraz korktu galiba. Kaçınca bu da peşine gitmiş. Poşetli insanları görünce peşlerine gidiyor. Onlar da tepki gösterince oyun sanıyor. Amacı oyun oynamak, ama biraz sert oynuyor, orası ayrı" dedi.
İstanbul’'un Sultanbeyli ilçesinde bir postacı, sokakta yürürken kendisine yaklaşan "Hüsnü" adlı horoza yerden bulduğu şişe kapağı attı. Hüsnü de, postacının peşini bırakmayarak postacıya iki kez saldırdı. Horoza direnmeye çalışan postacı, koşarak bir binaya sığınmak zorunda kaldı. Kızgın horoz, basın mensuplarına da saldırdı.
"GALİBA POSTACIYA KAFAYI TAKMIŞ"
Horoz, sahibiyle röportaj yapmak isteyen basın mensuplarına da saldırdı. Horozu hakkında konuşan Ahmet Eren, “Galiba postacıya kafayı takmış. Postacı bazen icra kağıtları getiriyor. Ondan dolayı sıkıntı var galiba. Postacı da biraz korktu galiba. Kaçınca bu da peşine gitmiş. Poşetli insanları görünce peşlerine gidiyor. Onlar da tepki gösterince oyun sanıyor. Amacı oyun oynamak, ama biraz sert oynuyor, orası ayrı” dedi.
Öte yandan horozun saldırdığı postacının, “Horoz beni görünce yanıma yaklaştı, peşimi bırakmadı. Geçen hafta da aynı sokakta üzerime saldırdı. Hayvanlara bir düşmanlığım yok. Horoza da taş atmadım zaten. Horozun sahipleri bana seslendi, “taş at gider” dediler ama taş atmadım, kapak fırlattım. Üzerime koşmasına rağmen çantayla kendimi korumaya çalıştım. Karşı binaya postam vardı o yüzden girdim ama peşimi bırakmadı” diye konuştuğu öğrenildi.
Mahallede yaşayan çocuklar ise horozun saldırgan olmadığını sadece kendisine taş atıldığında insanları kovaladığını söylediler.
İHA-DHA
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