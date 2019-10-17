PKK/YPG'li 600 terörist örgütten firar etti
Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. Güvenlik kaynaklarınca, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 40'tan fazla teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
Son dakika: Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetlere teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.
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