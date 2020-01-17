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17 Ocak 2020 Cuma 18:44:02 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 18:45:15

PKK'lı teröristlere ait gıda malzemesi ve silah ele geçirildi!

Bitlis'te yürütülen istihbarat çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş gıda malzemesi ile silah bulundu.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş 955 kilogram gıda malzemesi ile silah bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbarat çalışmalarında, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine 15 Ocak itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait şarjör ve 17 fişek, toprağa gömülü 3 bidon içinde 955 kilogram gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

AA

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