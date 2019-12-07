Pensilvanya'nın etekleri tutuştu! 300 mahrem daha deşifre

Güvenlik güçleri, itirafçıların verdiği isimlere yönelik operasyon düzenleyecek. Elde edilecek yeni bilgilerle, FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına büyük darbe vurulacak.

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. PKK ve DEAŞ’a peş peşe ağır darbe indiren güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) de göz açtırmıyor. Geçen hafta, daha önce kime ait olduğu tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock hesabıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 bin 694 kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

HEPSİ SORGUDA ÇÖZÜLDÜ

FETÖ’nün kalıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına da ağır darbe vurdu. Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da örgütün TSK içine yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları iddiasıyla, 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde, belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Son olarak örgüt mensubu askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 3'ü daha yakalandı.

ETKİN PİŞMANLIK YASASI

Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 19 şüpheliyle diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin; “molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında “mahrem imamlık” yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş, yaklaşık 300 FETÖ üyesinin ismini verdiği öğrenildi.

TSK’DAKİ KRİPTOLAR KISKIVRAK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.