Pensilvanya'nın etekleri tutuştu! 300 mahrem daha deşifre

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı
Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu
Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı! Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı!
Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı!
ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı
Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor
Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak
Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak
İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı
Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital! Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital!
Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler!
CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı
CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün... CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün...
Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu
Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Mehmet Ali Erbil'in son hali Mehmet Ali Erbil'in son hali
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi
Başkale Belediyesine görevlendirme Başkale Belediyesine görevlendirme

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 00:08:23

Pensilvanya'nın etekleri tutuştu! 300 mahrem daha deşifre

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda, 19 mahrem imam’ yakalandı. İtirafçı olan 19 örgüt yöneticisi, daha önce tespit edilememiş 300 FETÖ’cünün ismini verdi.

Güvenlik güçleri, itirafçıların verdiği isimlere yönelik operasyon düzenleyecek. Elde edilecek yeni bilgilerle,  FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına büyük darbe vurulacak.

Türkiye’nin terörle mücadelesi yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. PKK ve DEAŞ’a peş peşe ağır darbe indiren güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) de göz açtırmıyor. Geçen hafta, daha önce kime ait olduğu tespit edilememiş 25 bin 149 ByLock hesabıyla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 bin 694 kişinin daha kimliğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

HEPSİ SORGUDA ÇÖZÜLDÜ
FETÖ’nün kalıntılarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına da ağır darbe vurdu. Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da örgütün TSK içine yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları iddiasıyla, 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde, belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Son olarak örgüt mensubu askeri personele “mahrem imamlık” yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 3'ü daha yakalandı.

ETKİN PİŞMANLIK YASASI

Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 19 şüpheliyle diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin; “molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında “mahrem imamlık” yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş, yaklaşık 300 FETÖ üyesinin ismini verdiği öğrenildi.

TSK’DAKİ KRİPTOLAR KISKIVRAK

 Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ