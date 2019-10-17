Patron firarda

Sultangazi’de, iddiaya göre tekstil firmasının sahibi, geçen cumartesi akşamı iş makinelerini alıp kayıplara karıştı. Pazartesi günü işe geldiklerinde atölyenin boşaltılmış olduğunu gören çalışanlar, neye uğradıklarını şaşırdı.

POLİS SEVK EDİLDİ

İki aydır maaşlarını alamayan 85 çalışan, dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşyerinde toplanan işçiler, maaşlarını alana kadar buradan ayrılmayacaklarını belirtti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SÜREKLİ OYALADI

8 yıldır tekstil firmasında çalıştığını belirten Gökhan Şahinoğlu, ‘’Son bir aydır firmanın kapanacağına dair söylentiler vardı ama patron bizi hep oyaladı. Bizden habersiz sigorta çıkışlarımızı yapmış. Pazartesi atölyeye geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Bütün malını kaçırmış’’dedi.

BİZİ DOLANDIRDI

Patronlarının telefonlarına cevap vermediğini de söyleyen Şahinoğlu ‘’Bazı arkadaşlarımız kendisine ulaşmış. Onlara, bizi arayacağını söylemiş ve Tekstilkent'te bir adres vermiş. Arkadaşlarımız bu adrese gittiğinde bomboş bir dükkanla karşılaşmışlar. Açıkçası adam bizi dolandırdı’’ diye konuştu.