Osmaniye'de vahşet: 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan iskeletler bulundu
Osmaniye'de Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, bulunan 10 köpek ölüsü ve daha önceden atılan ölü köpeklerin kemiklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılınca hayvan severler ve Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken, köpeklerin topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle savcılık soruşturma başlattı.
Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölülüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü.
Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yargıtay'dan emsal karar: Kardeşinin üzerine dökerek yaralanmasına neden olduğu 'kaynar su' silah sayıldı
- Youtuber Arif Gökçek tarafından öldürülen gencin babası konuştu: Alacağı 15 bin liradan dolayı öldürdü
- Bursa'da genç kadını dövüp seyir halindeki araçtan attı
- Antalya'da okulun penceresinden düşen Ayşegül yaşam savaşını kaybetti
- Ceren'in katilinin ifadesi ortaya çıktı: Zevk alarak öldürdüm