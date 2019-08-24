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24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:52:59 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:54:59

Ormanların fedakar kahramanları

Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale ekipleri, ormanları korumak adına canlarını ortaya koydukları özverili bir çalışma yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son 10 yılda yıllık ortalama 2 bin 388 orman yangınının meydana geldiği, bu yangınlarda ortalama 6 bin 665 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi.

Bu yıl 22 Ağustos itibarıyla bin 377 orman yangını çıktığı ifade edilen açıklamada, hasar gören alanın büyüklüğünün 3 bin 192 hektar olduğu aktarıldı.

Her yıl yangınlarda zarar gören alanın azaldığı kaydedilen açıklamada, bunda gelişen teknoloji ve artan önlemlerle beraber, Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale ekiplerinin cansiperane şekilde verdiği mücadelenin payının büyük olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yangına müdahale ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Kiminin elleri yandı, kiminin yüzü… Mevzu bahis ülke toprağı, ülkenin ciğerleri olunca hiç tereddüt etmeden daldılar alevlerin arasına…

Değil bir tek ağaç, bir tek dal yanmasın diye gece gündüz demeden, alevlerin arasına dalıyor koca yürekli savaşçılar; Orman Genel Müdürlüğü yangına müdahale ekipleri…

Onlar ormanların sessiz kahramanları… Onlar kurtarılan ağaçların fedakar yürekleri… Olağanüstü çabayla ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlara karşı etkin şekilde mücadele veriyorlar.

Yangına müdahale ekipleri, görevlerinin öneminin bilincinde, bir tek ağacın dalı yanmasın diye kendileri yanmayı göze alıyor… O noktada ailelerini, evlatlarını geride bırakarak hem sevdiklerinin hem de milyonlarca vatandaşın geleceği için gözlerini bile kırpmadan dalıyorlar ateşlerin arasına…

Elleri, üniformaları yandı kimi zaman ama hiç vazgeçmediler, ülkenin ciğerleri yanmasın diye bir maskenin ardında nefes almaya çalışıp, tonlarca ağırlıktaki hortumları çektiler yangının ortasına…

Alın terleriyle ıslattılar yanan ormanları, canlarını siper ediyorlar koca yangınlarda bir dal yeşili kurtarmak için…

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin dört yanında artan orman yangınlarına karşı, orman teşkilatı savaşçıları, fedakar bir şekilde, canını ortaya koyarak ormanlarımızı koruyor."

(AA)

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