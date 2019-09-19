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19 Eylül 2019 Perşembe 17:03:27 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:15:52

Ormanda bulunan yaralı ebabil koruma altında

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Harfili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezen bir kişi, yaralı bir kuş gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen sakallı ebabil koruma altına alındı.

Müdürlüğün Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, sakallı ebabilin nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Kuşun çarpma nedeniyle sırt bölgesinden yaralandığını belirlediklerini ifade eden Çetin, tedavisinin ardından kuşun doğal yaşam alanına bırakılacağını aktardı.

AA

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