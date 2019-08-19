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19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:33:41 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:37:07

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik'ten Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yangının tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, Milas'taki yangının ise kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde Bodrum'un Mumcular bölgesinde başlayan yangına bugün de müdahalelerin sürdüğünü söyledi. 

Sabah saatlerinde 9 helikopter ile 200'e yakın orman işçisinin ve çevre illerden gelen arazözlerin söndürme çalışmalarına katıldığını aktaran Çelik, "Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 70 hektarlık alan zarar gördü." dedi. 

Yangında soğutma çalışmalarının öğleden sonra 3 helikopterle, şu anda ise karadan ekiplerle devam ettiğini dile getiren Çelik, bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekletildiğini aktardı.

Milas'taki yangın kısmen kontrol altında

Çelik, Milas'ın Akgedik Barajı mevkisinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangının kanyon içerisinde kısmen devam ettiğini bildirdi. 

Ekiplerin alevlerin kanyon dışına taşmasını engellediğini ifade eden Çelik, "Milas'taki yangın kısmen kontrol altına alındı. Zaman zaman kanyon içinde büyüyen alevlere müdahale ediliyor." diye konuştu. 

Çelik, Milas'taki yangının ise 30 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Milas'taki söndürme çalışmalarının 30 arazöz ve 130 personelle sürdürüldüğü, orman işçilerinin kontrol altına alınan bölgede yangın nöbetine devam ettiği bildirildi.

(AA)

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