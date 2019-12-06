Ordu Ceren Özdemir için yürüyor: Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü

TM Dijital Haber Merkezi

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için bale dersinden çıkıp evine gitmek için takip ettiği güzergahta yürüyüş gerçekleştiriliyor.

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği yürüyüşte, “Biliyor musunuz? Ben bu çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim”, “İyiki doğdun güzel melek”, “Bu kadar mıydı bir meleğin ölümü” gibi pankartlar taşınıyor.

Bugün doğum günü olan Ceren Özdemir 35 yaşındaki cani tarafından öldürülmemiş olsaydı 21 yaşında olacaktı.

